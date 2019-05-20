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Экономическая война и политический туман: зачем Трамп признал кибератаку

Политика

Президент США дал понять, что был осведомлен о кибератаке на Россию в 2018 году

Вашингтон, 20 мая 2019, 13:30 — REGNUM  Заявления Дональда Трампа о кибератаках следует рассматривать в контексте экономического противостояния нынешней администрации США с Китаем, политический туман должен прикрыть экономические цели, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 мая, политолог Валентин Бианки, комментируя высказывания президента США.

Как сообщалось ранее, в интервью Fox News Трамп дал понять, что он был осведомлен о кибератаке на Россию в 2018 году. «Вы можете быть уверены, что это произошло при моей администрации» — так Трамп ответил на вопрос, он ли санкционировал кибератаку на Россию «с целью не дать России вмешаться в выборы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь констатировал, что Трамп признался в причастности США в кибератакам. Российское государство таких атак не организует, отметил Песков.

«Все эти заявления в отношении киберпространства Трампа следует рассматривать в контексте их нынешней контркитайской политики. Компания Huawei, на минуточку, производит четверть мирового телекоммуникационного оборудования. Речь идет об очень серьезном споре.

Приоритет здесь — экономический. Но Трамп напускает немного политического тумана. Смысл его сообщений, и в отношении России, как и в отношении Китая, в том, что «Америка прежде всего» и «мы будем бороться со всеми, кто нам угрожает», — отметил Валентин Бианки.

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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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