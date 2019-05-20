Избиратели в США больше всего недовольны отношениями Трампа с РФ — опрос

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Новый опрос, призванный проверить уязвимость президента США Дональда Трампа во внешней политике на выборах 2020 года, обнаруживает, что экономическая боль от торговой войны в Китае, распад альянсов и отношения Трампа с Россией вызывают особую озабоченность у избирателей. Об этом сообщает 20 мая Axios.

Процент одобряющих внешнюю политику Трампа

Демократы Без полит. симпатий Про-трамповские В целом Нацбезопасность 20% 63% 98% 55% Отношения с ближайшими союзниками 18 52 93 51 Миграция 13 52 94 49 Отношения с Китаем 14 47 91 48 Отношения с КНДР 15 45 90 47 Ближневосточная ситуация 12 41 92 46 Торговые отношения 12 41 91 46 Отношения с Россией 9 34 88 42

Среди всех групп избирателей отношения Трампа с Россией вызывают меньше всего доверия.

Опрос был проведен по заказу National Security Action, группы, основанной бывшими высокопоставленными чиновниками администрации Барака Обамы, которая консультирует кандидатов от демократов по вопросам внешней политики.

Джефф Прескотт, исполнительный директор группы, говорит, что, хотя республиканцы и занимающие должности традиционно имеют преимущество в национальной безопасности, это подрывается беспокойством о темпераменте Трампа. Он утверждает, что демократы имеют «реальную возможность пойти в наступление» на внешнюю политику в 2020 году.