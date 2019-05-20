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Избиратели в США больше всего недовольны отношениями Трампа с РФ — опрос

Политика

Детали

Вашингтон, 20 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Новый опрос, призванный проверить уязвимость президента США Дональда Трампа во внешней политике на выборах 2020 года, обнаруживает, что экономическая боль от торговой войны в Китае, распад альянсов и отношения Трампа с Россией вызывают особую озабоченность у избирателей. Об этом сообщает 20 мая Axios.

Процент одобряющих внешнюю политику Трампа

ДемократыБез полит. симпатийПро-трамповскиеВ целом
Нацбезопасность20%63%98%55%
Отношения с ближайшими союзниками18529351
Миграция13529449
Отношения с Китаем14479148
Отношения с КНДР15459047
Ближневосточная ситуация12419246
Торговые отношения12419146
Отношения с Россией9348842

Среди всех групп избирателей отношения Трампа с Россией вызывают меньше всего доверия.

Опрос был проведен по заказу National Security Action, группы, основанной бывшими высокопоставленными чиновниками администрации Барака Обамы, которая консультирует кандидатов от демократов по вопросам внешней политики.

Джефф Прескотт, исполнительный директор группы, говорит, что, хотя республиканцы и занимающие должности традиционно имеют преимущество в национальной безопасности, это подрывается беспокойством о темпераменте Трампа. Он утверждает, что демократы имеют «реальную возможность пойти в наступление» на внешнюю политику в 2020 году.

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Социологические опросы
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