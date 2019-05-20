Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Нидерланды возобновили обучение пешмерга в Ираке

Политика

Ранее тренировки были отменены из-за проблем с безопасностью

Эрбиль, Ирак, 20 мая 2019, 13:28 — REGNUM  Министерство обороны Нидерландов опубликовало заявление в соответствии с которым будет возобновлена военная поддержка Ирака, в том числе и иракских курдов, сообщает 20 мая Kurdistan24.

«На прошлой неделе было принято решение приостановить тренировки ввиду повышения уровня угрозы. В настоящее время он был скорректирован и тренировки могут быть продолжены», — говорится в заявлении министерства обороны.

Напомним, в Иракском Курдистане работают 50 инструкторов из Нидерландов, занимающихся подготовкой пешмерга. Представители коалиции, сражающейся с терроризмом в Ираке, отметили, что тренировка курдов будет продолжена в любом случае.

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