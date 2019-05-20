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Страны ОИС поддерживают независимость Палестины — посол Индонезии

Политика

На открытой встрече, организованной посольством Индонезии в Баку, присутствовали послы дружественных стран

Баку, 20 мая 2019, 13:31 — REGNUM  Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани подчеркнул, что Индонезия и страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) продолжают поддерживать независимость Палестины, сообщает Antaranews.

«Индонезия сохраняет свой дипломатический курс, поддерживая Палестину в Газе», — заявил посол Хуснан Бей Фанани на открытой встрече, организованной посольством Индонезии в Баку.

Известно, что на мероприятии присутствовали послы дружественных стран из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта, Таджикистана, Палестины и Ливана.

«Давайте продолжим поддерживать дружбу между государствами-членами ОИС, объединяться во взаимном уважении и помогать друг другу», — призвал посол Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия поддержала резолюцию совета по правам человека ООН о Палестине, которая касалась усиления присутствия ООН на оккупированных Израилем палестинских территориях.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия поддержала резолюцию совета по правам человека ООН о Палестине

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