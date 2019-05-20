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В Кремле озвучили процент выполненных поручений Путина

Политика

Около 47% поручений выполняются в первоначальный срок

Москва, 20 мая 2019, 13:19 — REGNUM  В России выполняются порядка 86% поручений главы государства Владимира Путина, заявил 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У меня есть статистика с 2012 по 2019 год… В целом достаточно высокий процент по исполнению поручений президента, это почти 86%», — заявил Песков, добавив, что за это время было дано порядка 7,5 тыс. поручений.

По его словам, около 47% поручений выполняются в первоначальный срок, остальные — продлеваются по согласованию с администрацией главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая премьер министр России Дмитрий Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти из-за низкой дисциплины при исполнении поручений президента страны.

Премьер-министр отметил, что «разгильдяйства» в этом вопросе быть не должно и предупредил о проведении «разбора полётов» по отдельным поручениям, которые тянутся несколько лет.

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