Савченко назвала обращение Зеленского «дорогим выступлением «95 Квартала»

Киев, , 13:17 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко выразила восхищение инаугурационной речью шестого президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «дорогим выступлением «95 Квартала».

«Я такого дорогого выступления «95 Квартала» как сегодня…, наверное, такое нужно ещё поискать. Зеленский заставил депутатов вставать-садиться, вставать-садиться. Его слова действительно были громкими, и я верю, что искренними», — сказала Савченко 20 мая в Киеве во время подхода к прессе.

Она заметила, что во время инаугурации Зеленского у четверых президентов Украины были грустные выражения лиц, как будто им «отрезали руки» или у них «забрали булаву».

«Смотря на лица депутатов и, особенно, президентов, я не могла понять, почему они выглядят таким несчастными? Не только у Порошенко, у всех президентов Украины. Такое впечатление, что эту булаву забирают у них. Такое ощущение, что им только что отрезали руки, у них были такие несчастные лица», — заметила Савченко.

Она считает, что инаугурация Зеленского удивила не только украинцев, но и мировую общественность.

«Мировую общественность мы в очередной раз удивили, поскольку она тоже наблюдала за тем, что происходит в Верховной Раде, и просто не могла поверить, что такое может быть на инаугурации… Хороший день, хорошее начало. Он сделал все правильно, в своем стиле. Если он и дальше будет так держать марку и достигать результатов, то мы ему поможем», — пообещала Савченко.

Депутат также выразила надежду на то, что в ближайшее время президенту и парламенту удастся вернуть всех пленных украинцев.

«Первое, что я вижу в новом парламенте, что мы вытянем пленных. Я сегодня говорила с Денисовой (уполномоченный Верховной Рады по правам человека). Сегодня об этом говорил Зеленский. Надеюсь, что это первое, что мы сможем сделать ещё даже этим парламентом», — подытожила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Зеленский заявил о готовности начать диалог с РФ после возвращения «всех украинских пленных».