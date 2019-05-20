Парубия повеселила инаугурация Зеленского

Киев, , 13:15 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий прокомментировал инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского.

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Он назвал мероприятие весёлым и поблагодарил нового украинского лидера за участие в заседании законодательного органа страны.

«Было весело. Спасибо президенту Украины за участие в торжественном заседании Верховной рады Украины», — приводит телеканал «112 Украина» слова Парубия.

Спикер парламента также выразил благодарность присутствующим на инаугурации гостя и объявил торжественное заседание Рады по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом закрытым.

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Такого еще не было: инаугурация Зеленского — ищут «фишечки» и дату

Как сообщало ИА REGNUM сегодня, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты очень долго тянули с назначением даты вступления Зеленского в должность главы государства. Решение о дате проведения церемонии Верховная рада приняла за четыре дня до самого события —16 мая.

Новый президент пришёл в Верховную раду пешком. Его встречали многочисленные сторонники. Добавим, что на церемонию инаугурации Зеленского были приглашены президенты Литвы, Венгрии, Эстонии и Грузии. Делегацию Соединённых Штатов на мероприятии возглавит министр энергетики США Рик Перри. А вот Москва приглашения на инаугурацию избранного президента Украины не получила.

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