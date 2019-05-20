В «Батькивщине» заметили много «но» Зеленского по вопросу Донбасса

Киев, , 13:10 — REGNUM «Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть не только отдельные территории Донбасса, но и людей». Об этом 20 мая в кулуарах парламента Украины заявил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, комментируя слова президента о том, что он готов пойти «на всё», ради достижения мира на Донбассе.

«Эта фраза была обусловлена столькими «но»… Это должно быть сделано только через возврат территорий и второе, что не менее важно, это должно быть сделано через возврат людей. Мы настолько много вели разговоров о возврате территорий, забывая о миллионах людей, которые живут на этих территориях», — сказал Соболев.

Он напомнил, что ранее Верховная Рада меняла избирательное законодательство «между первым и вторым туром выборов президента».

«Поэтому у нас есть и прецеденты, и возможности это сделать», — сказал Соболев, комментируя призыв Зеленского ввести пропорциональную систему выборов и открыть избирательные списки.

Депутат также напомнил, что у президента есть все законные основания распустить парламент, поскольку в Раде коалиции нет почти три года.

«Невозможно выйти из коалиции, поскольку коалиции не существует почти три года. Невозможно выйти из того, чего не существует. На бумаге было три заявления: от «Радикальной партии», «Батькивщины» и «Самопомощи», после (выхода) которых коалиция не существует. Это продолжается почти три года. Любые выходы «Народного фронта» — это потуги не допустить выборы. Но эти потуги не имеют никакой конституционной или юридической основы», — подытожил Соболев, комментирую выход «Народного фронта» из остатков парламентской коалиции.