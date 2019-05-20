Владимир Зеленский освободил себя от многих обязательств – депутат Госдумы

Москва, , 13:26 — REGNUM То, что президент Украины Владимир Зеленский не упомянул в своей иннаугурационной речи России, освобождает его от многих обязательств, считает первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 20 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«То, что он обозначил, — это противостояние Верховной рады и президента Украины, он перетянул на свою сторону очень серьёзные позиции населения, — сказал Шерин. — Зеленский озвучил те вещи, которые депутатам Верховной рады не хотелось бы слышать. Он чётко обозначил, что он Верховную раду распускает, он чётко дал им сроки, что они должны сделать, кого они должны освободить от обязанностей. То, что он Российскую Федерацию вообще не упомянул, это освобождает его от многих обязательств, которые ему потом могут предъявить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский досрочно распустил Верховную раду. Соответствующее заявление новый украинский лидер сделал 20 мая во время выступления в парламенте.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — заявил Зеленский.

По его словам, досрочные выборы в Верховную раду состоятся через два месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил о роспуске Верховной рады