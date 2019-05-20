Понедельник, 20 Мая 2019 года
13:00:24 МСК

В Кремле рассказали, с чем Путин поздравит Зеленского

Политика

Путин поздравит президента Украины в том числе с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений

Москва, 20 мая 2019, 13:00 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поздравит нового главу Украины Владимира Зеленского с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе, а не с инаугурацией, заявил 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент Украины поздравлять Зеленского с инаугурацией.

Читайте также: Зеленский предложил правительству уйти в отставку

По словам представителя Кремля, Путин также поздравит президента Украины с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 мая, в Верховной раде прошла торжественная церемония приведения к власти нового президента Украины. Владимир Зеленский вступил в должность и первым делом заявил о досрочном роспуске Верховной рады.

Читайте также: Инаугурация Зеленского: роспуск Рады и множество утешительных слов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить