В Кремле рассказали, с чем Путин поздравит Зеленского

Москва, , 13:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравит нового главу Украины Владимира Зеленского с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе, а не с инаугурацией, заявил 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент Украины поздравлять Зеленского с инаугурацией.

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По словам представителя Кремля, Путин также поздравит президента Украины с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 мая, в Верховной раде прошла торжественная церемония приведения к власти нового президента Украины. Владимир Зеленский вступил в должность и первым делом заявил о досрочном роспуске Верховной рады.

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