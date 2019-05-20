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Ульяна Супрун отказалась покидать пост и.о. главы минздрава Украины

Политика

Ранее президент Украины призвал правительство уйти в отставку

Киев, 20 мая 2019, 12:58 — REGNUM  Гражданка США Ульяна Супрун продолжит исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Об этом чиновник заявила 20 мая в интервью информационному агентству «Украинские новости».

«Я остаюсь работать», — подчеркнула она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству страны следует добровольно уйти в отставку.

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Напомним, ранее Зеленский выразил поддержку Ульяне Супрун, несмотря на то, что она признана самым ненавидимым чиновником на Украине.

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