Пашинян заявил о начале хирургического вмешательстве в судебную систему

Ереван, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором заявил, что наступило время для хирургического вмешательства в судебную систему. В обращении к гражданам страны Никол Пашинян заявил (перевод с армянского ИА REGNUM ):

«Сегодня я пригласил вас на встречу, чтобы обсудить, на мой взгляд, неотложную и требующую срочного решения проблему. В течение последнего года в Армении произошли известные всем политические изменения, в результате которых в стране утвердилось легитимное и пользующееся доверием народа правительство, то есть исполнительная власть, а также пользующееся доверием народа и легитимное Национальное собрание, то есть законодательная власть.

Однако события последнего года постоянно показывают, что в Республике Армения как не было, так и нет судебной власти, пользующейся доверием народа. И деятельность судебной власти постоянно вызывает волнения в нашем обществе.

Не могу и не хочу делать суждения о законности и обоснованности решений, принимаемых судебной властью.

Независимо от всего очевидно, однако, что решения судебной системы вызывают глубокое недоверие в обществе, и я говорю это не только как премьер-министр, но и как представитель народа Армении, который имеет политическое право говорить от имени народа, высшего носителя власти в Армении.

Народ Армении знает, что своим свободным волеизъявлением он сформировал законодательную власть, по результатам международно-признанных свободных, справедливых, прозрачных и демократических выборов Национального собрания сформировал правительство — исполнительную власть.

Но народ Армении воспринимает судебную власть как остатки прежней коррумпированной системы, где постоянно проектируются и реализуются заговоры против народа. Насколько реально это восприятие, насколько обосновано, совершенно другая проблема.

Судебная власть не имеет доверия народа, означает и не имеет достаточной легитимности, что сегодня уже является прямой угрозой для нормальной жизни, стабильности и национальной безопасности нашей страны.

С первого же дня своего избрания премьер-министром я обязался не вмешиваться в дела судебной власти, и это обязательство я свято сохранил. Но, с другой стороны, я, к сожалению, не могу гарантировать, что судебная система не подчиняется теневым и незаконным воздействиям, в основном, со стороны прежней коррупционной системы, потому что эти две системы связаны друг с другом человеческими, политическими и другими связями.

Я могу привести лишь один пример, насколько мы можем быть уверены, что сегодняшняя судебная система в состоянии провести объективное расследование по делу 1 марта, в том случае, когда десятки беззаконий, допущенных исполнительными властями, были осуществлены именно посредством действующей судебной системы.

И это сейчас уже видно решениями Европейского суда по правам человека, и эти решения касаются также жителей так называемых зон реализации и других проблем. Эта ситуация напрямую влияет на нашу борьбу с коррупцией.

Несмотря на то, что на самом высоком политическом уровне было заявлено, что борьба с коррупцией является для нас приоритетом, из-за отсутствия доверия к судебной системе страдает также эффективность работы следственных органов, поскольку следственные органы очень часто работают с той презумпцией, что судебная система всё равно бросит в воду все разоблачения из-за органической связи с той же коррупционной системой.

Эти проблемы, конечно, не новы. И я осознал их с первого дня избрания премьер-министром. Я также надеялся, что многие судьи, понимая, что их предыдущая судебная деятельность и система ценностей несоответствуют стремлениям новой Армении и не дают им права принимать решения во имя Республики Армения, откажутся от статуса судьи.

Однако этого не произошло, и текущую возможность судебной системы удостоиться народного доверия считаю исчерпанной.

Мы не можем терпеть эту ситуацию, потому что, как я уже сказал, это проблема стабильности, нормальной жизни страны и национальной безопасности. Это также вопрос дальнейшего экономического развития, поскольку ненадежная судебная система является прямым препятствием для улучшения инвестиционного состояния страны.

Следовательно, уважаемые коллеги, пришло время для проведения хирургических вмешательств в судебной системе. Этот процесс должен быть выражен в следующем.

1. Все судьи, действующие в Армении, должны подчиняться, так называемому vetting-у. То есть, общество должно иметь полную информацию о политических связях и генеалогии судьи, имущественном положении, о деятельности, индивидуальных и профессиональных качествах, развернувшихся в статусе судьи и в предыдущий период.

2. Все судьи, принявшие приговоры с грубыми нарушениями прав граждан, утвержденными решениями Европейского суда по правам человека, должны подать в отставку, уйти или уволены с должности.

3. Все те судьи, которые понимают, что не могут быть беспристрастными и объективными, должны подать в отставку, тем самым оказав важную услугу Республике Армения и ее народу.

4. Сейчас уже внедрение механизмов переходного правосудия является жизненно важной необходимостью для Республики Армения, и мы должны в течение одного-двух месяцев обобщить проделанную нами работу в этом направлении за последние семь-восемь месяцев.

В Национальном собрании должна состояться соответствующая законодательная работа для претворения в жизнь этой жизненно важной для нашей страны повестки дня и создания в Армении действительно гарантированной независимой судебной системы. Если для этого необходимо осуществить конституционные изменения, мы должны пойти и на этот шаг, если нужно будет сделать это всенародным референдумом, мы должны пойти и на подобные решения.

В этом вопросе мы должны широко сотрудничать также с армянским гражданским обществом, общественными организациями, экспертным сообществом. Хочу подчеркнуть, что действительно назрело время четких, надежных и институциональных решений по антикоррупционной борьбе.

Независимая и объективная судебная система действительно для нас жизненно необходима, и отсутствие такой системы угроза номер один, стоящяя перед нашей страной, и решение этой проблемы как можно быстрее — общественное, всенародное требование.

В этом причина того, что я счел необходимым выступать с этими акцентами, потому что в силу моего правового и политического статуса я обязан сделать всё, чтобы лучшие ожидания народа воплотились в жизнь, стали реальностью, и всё это произошло по возможности без потрясений».

С утра 20 мая, следуя призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, граждане заблокировали входы в суды. Демонстранты стоят возле здания Высшего судебного совета. Прибывший глава ВСС Гагик Арутюнян отказался отвечать на вопрос о своей возможной отставке. Перекрыт вход также в Конституционный суд.

Призыв армянского премьера прозвучал через день после того, как суд решил освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Данное решение суда вызвало резкое недовольство среди сторонников действующей власти, которые призвали ускорить процесс внедрения переходного правосудия, о необходимости которого Пашинян объявил еще в августе прошлого года.

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