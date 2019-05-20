Инаугурация Зеленского: роспуск Рады и множество утешительных слов

Киев, , 12:47 — REGNUM Речь шестого президента Украины Владимира Зеленского во время церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая, еще раз напомнила, благодаря чему Зеленский выиграл выборы, но почти ничего не сказала о том, прибавится ли в украинской политике адекватности при этом президенте.

Зеленский сказал почти все, что от него ждали, что ему ничего не стоило и что может сыграть ему на руку. Все сказанное звучало очень красиво, именно такой должна быть инаугурация, но есть много оснований сомневаться, будет ли переход от слов к делу.

Зеленский распустил Верховную раду, призвал правительство уйти в отставку, сказал о необходимости закончить войну в Донбассе и о том, что жителей Украины не нужно делить по языковому признаку. Пообещал выдавать паспорта всем родившимся на территории, ныне являющейся Украиной, и запретил чиновникам вешать свои портреты в своих кабинетах.

Поскольку все это говорилось на фоне Порошенко (в ложе), Яценюка (там же) и Парубия (в кресле спикера), то подходящий фон был обеспечен, и поклонники Зеленского приняли его речь с восторгом.

Но роспуск Верховной рады нужен самому Зеленскому. Пока его рейтинги — на пике, самое время избрать лояльный парламент. Полная неадекватность нынешнего состава Рады приятно оттеняет Зеленского. Если депутаты вцепятся в кресла и оспорят досрочные выборы, то и это можно будет использовать для их дискредитации, чтобы утопить окончательно.

Почти то же самое касается отставки правительства и силовиков. Уход Турчинова, Луценко, Климкина и прочих невменяемых граждан придаст ускорение рейтингу Зеленского, а сами эти граждане, пока о них на некоторое время забудут, успеют перебежать в парламент или за границу.

Но только команда Зеленский уже показала, каких людей она хочет видеть в новой администрации. Самым ярким примером был открытый конкурс за право занять место пресс-секретаря президента. А в статусе «советников Зеленского» обретается немало неясно откуда взявшихся граждан — и то, что они говорят, ненамного адекватнее, чем слова Порошенко.

Когда на первый план выходят набранные по объявлениям молодые профессионалы и верткие советники, у которых невозможно разглядеть лицо, начинает казаться, что реальные решения принимаются где-то в другом месте и другими людьми и что правительство здесь в основном для того, чтобы делать вид.

Можно сделать депутату Ляшко замечание о недопустимости деления граждан страны по языковому признаку, а можно сказать, что ты отменишь закон о единоязычии. Можно сказать, что ты сделаешь все для возвращения территорий страны, а можно — что ты начнешь выполнять уже подписанные соглашения. Пока есть только первое и нет второго; более того, уже ведь было сказано, что автономии не будет.

Поэтому пессимисты и предполагают, что отсутствием портретов Зеленского в кабинетах все дело и закончится. Ухудшение прекратится — и на фоне предшествующей пятилетки это покажется огромным прогрессом, но являться таковым прогрессом вовсе не будет.