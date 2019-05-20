Турция настаивает на правомерности работ на шельфе в Средиземноморье

Анкара, , 14:15 — REGNUM В письме, направленном главам внешнеполитических ведомств стран ЕС и постоянных членов Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что территория, на которой ведутся работы, полностью находится в пределах континентального шельфа Турции. Он написал: «Операционная зона турецкого бурового судна Fatih расположена в 75 км от западного побережья острова Кипр, а зона бурения не имеет ничего общего с так называемыми лицензионными районами греков-киприотов».

По сообщению турецкого новостного Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу добавил, что заявление ЕС в поддержку греческой администрации Республики Кипр несовместимо с международным правом. Он подчеркнул, что Турция не признает односторонние и незаконные требования относительно исключительной экономической зоны греков-киприотов. Дипломат отметил, что третьим сторонам следует воздерживаться от того, чтобы занимать чью-либо сторону в спорах о морской границе, а также не брать на себя роль судебной инстанции. Мевлют Чавушоглу напомнил, что Турция обозначила свою позицию по бурению в 2004 году и зафиксировала ее в ООН. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил также, что, как страна с самой протяженной континентальной береговой линией в Восточном Средиземноморье, Турция имеет законные права и жизненные интересы в Восточном Средиземноморье, осуществляя свои суверенные права на своем континентальном шельфе в полном соответствии с международным правом. В заключение он подчеркнул, что Турция и впредь будет продолжать действовать исходя из здравого смысла и добрых намерений, однако она не намерена мириться с продолжающимся нарушением своих прав и прав турок-киприотов.