Турция и Азербайджан подписали соглашение о продовольственной безопасности

Анкара, , 14:21 — REGNUM Турецкий институт стандартов (TSE), Турецкое агентство по аккредитации (TÜRKAK) и Институт продовольственной безопасности Азербайджана в рамках II-ой Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности подписали протоколы о сотрудничестве. На открытии мероприятия присутствовали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Техмезли и представители ведомств по пищевой безопасности США, Сербии, Грузии и Казахстана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Турцию на конференции представляли глава TSE, профессор Адем Шахин, заместитель генерального секретаря TÜRKAK Орбай Эвренсевди и генеральный директор управления продовольствия и контроля при Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Мумтаз Синан. Своими подписями протоколы о сотрудничестве скрепили глава TSE, профессор Адем Шахин, заместитель генерального секретаря TÜRKAK Орбай Эвренсевди и председатель правления Института продовольственной безопасности Азербайджана Садиг Мамедов.

Глава TSE Адем Шахин заявил, что Турция готова делиться опытом в продовольственной сфере с братским народом Азербайджана. Адем Шахин акцентировал внимание на значимости обеспечения продовольственной безопасности на всех этапах от производителя до потребителя. В свою очередь, заместитель генерального секретаря TÜRKAK Орбай Эвренсевди сообщил, что агентство поделится знаниями с Азербайджаном, в том числе по вопросу организации тренингов.