В Петербурге могут начать штрафовать за незаконную рекламу на фасадах

Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM В Петербурге могут начать штрафовать управляющие компании и ТСЖ за фасады, заклеенные незаконной рекламой. С таким предложением выступил депутат от «Единой России» Александр Тетердинко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Никому не нравится назойливая реклама, которую расклеивают на стенах домов, заборах и лавочках. Однако сейчас собственники зданий не отвечают за очистку фасадов и элементов благоустройства от объявлений. Наказание могут понести только расклейщики такой рекламы. Мы предлагаем внести изменения в закон и наказывать собственников зданий, с которых месяцами не убираются рекламные плакаты», — заметил парламентарий.

Он предлагает дополнить городской кодекс об административных правонарушениях ответственностью за отказ от очистки элементов благоустройства от незаконных афиш, плакатов и объявлений. Ответственность за рекламный мусор будут нести собственники коммерческих зданий, а также управляющие компании и ТСЖ многоквартирных домов.

«Собственников жилья штрафуют за грязные и разрисованные фасады. Реклама пока мусором не считается, но мы намерены устранить этот правовой пробел», — добавил Тетердинко.

Он предлагает установить штрафы от 1 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

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Напомним, в Петербурге решили поднять штрафы за незаконную уличную рекламу. Предлагается увеличить нижний предел штрафов для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 70 тыс. рублей. Максимальное наказание для последних составляет 100 тыс. рублей.

Добавим, что в Петербурге граждане возмущены засильем незаконной рекламы интимных услуг и борделей.

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