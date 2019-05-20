Кристина Киршнер баллотируется на пост вице-президента Аргентины

Буэнос-Айрес, , 12:37 — REGNUM Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер приняла решение баллотироваться на пост вице-президента страны на грядущих выборах. О своем решении она сообщила в выступлении, опубликованном на ее странице в Twitter в минувший уик-энд.

Этим объявлением Киршнер положила конец месяцам спекуляций вокруг ее возможного участия в президентской гонке: она идет на выборы в тандеме с бывшим главой правительства Аргентины Альберто Фернандесом, который будет баллотироваться на пост президента от Хустисиалистской партии. По ее словам, «личные амбиции должны быть подчинены общественным интересам».

«Я убеждена, что эта формула, которую мы предлагаем, лучше всего отражает то, что необходимо в Аргентине в этот момент для созыва самых широких социальных, политических, а также экономических слоев. Не только чтобы выиграть выборы, но и чтобы руководить [страной]», — сказала Киршнер.

60-летний Альберто Фернандес, адвокат по образованию, возглавлял правительство Аргентины с 2003 по 2008 года, застав президентство Нестора Киршнера (2003−2007) и отчасти самой Кристины Киршнер (2007−2015).

Праймериз пройдут 11 августа. Президентские выборы в Аргентине назначены на 27 октября.