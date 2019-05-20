Удостоверение Зеленского уронили после вручения

Киев, , 12:36 — REGNUM Удостоверения президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому, сообщило 20 мая информационное агентство «Укринформ».

Удостоверение вручила председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук. Зеленский положил его на церемониальную подушку, которую нёс солдат почётного караула. Военнослужащий уронил удостоверение, однако его быстро подняли и вернули на место.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Верховной раде прошла торжественная церемония приведения к власти нового президента Украины. В своей речи Владимир Зеленский призвал чиновников не делать из него идола, а повесить на стену фотографии детей.

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