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Курды подвергаются дискриминации на спорных территориях — СМИ

Политика

В городе Туз-Хурмату их увольняют с официальных должностей

Курды подвергаются дискриминации на спорных территориях — СМИ
Иллюстрация: Kartenwerkstatt
Иракский Курдистан

Эрбиль, Ирак, 20 мая 2019, 12:47 — REGNUM  Курдские чиновники продолжают сталкиваться с несправедливостью на спорных между Багдадом и Эрбилем территориях. Об этом 20 мая изданию Kurdistan24 сообщил представитель Патриотического союза Курдистана Камаль Карим.

По его словам, в городе Туз-Хурмату, в частности, многие курды жалуются на несправедливое увольнение из государственных структур, несмотря на то, что они составляют большую часть населенного пункта.

Издание отмечает, что спорные территории, на которые одновременно претендуют и центральные власти Ирака и представители Иракского Курдистана, регулярно подвергаются арабизации, особенно это процесс усилился после того, как были аннулированы итоги референдума о независимости курдской автономии, прошедшего в сентябре 2017 года.

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