Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Саудовская Аравия ослабила условия выдачи рабочих виз иностранцам

Политика

Это еще один шаг в рамках реализации программы «Видение- 2030»

Эр-Рияд, 20 мая 2019, 14:13 — REGNUM  Кабинет министров Королевства Саудовской Аравии утвердил новую систему получения резидентских виз для иностранцев, которая позволяет экспатриантам жить и работать в Королевстве без необходимости нахождения местного спонсора. Данный план был утвержден законосовещательным органом Шуры Саудовской Аравии. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

Новая система, названная «Privileged Iqama» предлагает особые преимущества высококвалифицированным экспатриантам и владельцам крупных финансовых фондов. Теперь иностранцам для работы в Королевстве не требуется заниматься поиском саудовского спонсора. Новая схема проживания — обычно называемая саудовской «зеленой картой» — впервые была упомянута наследным принцем Мухаммедом бен Салманом почти три года назад как часть амбициозного плана «Видение 2030 года» по открытию королевства и диверсификации его экономики.

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Зарубежная хроника
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