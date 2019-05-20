Саудовская Аравия ослабила условия выдачи рабочих виз иностранцам

Эр-Рияд, , 14:13 — REGNUM Кабинет министров Королевства Саудовской Аравии утвердил новую систему получения резидентских виз для иностранцев, которая позволяет экспатриантам жить и работать в Королевстве без необходимости нахождения местного спонсора. Данный план был утвержден законосовещательным органом Шуры Саудовской Аравии. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

Новая система, названная «Privileged Iqama» предлагает особые преимущества высококвалифицированным экспатриантам и владельцам крупных финансовых фондов. Теперь иностранцам для работы в Королевстве не требуется заниматься поиском саудовского спонсора. Новая схема проживания — обычно называемая саудовской «зеленой картой» — впервые была упомянута наследным принцем Мухаммедом бен Салманом почти три года назад как часть амбициозного плана «Видение 2030 года» по открытию королевства и диверсификации его экономики.