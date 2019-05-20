Ташкент, , 12:18 — REGNUM Заместитель директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман предложил дать Ташкенту и Баку звания городов-героев за их трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В годы Великой Отечественной войны в Узбекистане было сформировано 113 госпиталей, более 100 тысяч красноармейцев, пройдя лечение, вновь отправились на фронт. Есть великие города-герои, однако за трудовой подвиг предлагаю дать Ташкенту и Баку звание городов-героев», сказал Гусман.

Он добавил, что не зря назвал город Баку, так как этот город дал «85% горюче-смазочных материалов для фронта».

«По моему, эти два города заслужили», — сказал Гусман, который принимает участие в юбилейном форуме выпускников МГИМО в Ташкенте.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане во время Великой Отечественной войны спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и с Украины. Республика исполнила всего 81 приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы.