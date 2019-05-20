Зеленского призвали «повернуться лицом» к РФ и начать диалог

Киев, , 12:13 — REGNUM Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить минские соглашения, прекратить общаться с Россией языком санкций и обеспечить выход украинских товаров на российский рынок. Об этом 20 мая заявил в кулуарах Верховной Рады внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.

«Первым шагом должен стать шаг по возобновлению реального мира в Украине. Он должен заняться минскими соглашениями. Нужно сесть за стол переговоров со всеми сторонами конфликта», — считает Козак.

По его словам, президент также обязан снизить тарифы на газ и коммунальные услуги.

«Второй вопрос — восстановление украинской экономики. Для этого нужно восстановить рынки сбыта. У нас наибольший рынок сбыта — Российская Федерация. Мы не должны разговаривать с нашими соседями языком санкций. Нужно договариваться, искать компромисс в переговорах… Ещё люди хотят снижения тарифов… Новый закон о рынке электроэнергии не несет ничего хорошего. Тарифы будут подняты на 30%», — добавил Козак.

При этом депутат считает, что Зеленский может выполнить эти обещания в течении месяца. В то же врем Козак уверен, что для борьбы с коррупцией потребуется намного больше времени.

«Третье, чего хочет общество — борьба с коррупцией не на бумаге, а реальная борьба», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Киев ввел торговое эмбарго на ряд российских товаров, в частности, под санкции попали цемент и фанера. При этом Украина повысила таможенные пошлины на отдельные виды российской продукции.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив считает, что ответные санкции коснутся российских товаров на общую сумму более $510 млн.