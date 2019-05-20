В Сочи пройдёт конференция «Гособоронзаказ. Заказчик-исполнитель-продукция»

Сочи, Краснодарский край, , 12:10 — REGNUM 13−14 июня в Сочи состоится ежегодная всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Заказчик-исполнитель-продукция». Целью мероприятия станет обсуждение и разъяснение деталей законодательства, связанного с гособоронзаказом, в формате живого общения представителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и властей. Кроме того, одной из ключевых тем конференции станет диверсификация военных предприятий, с целью начать на них производство высокотехнологичной гражданской продукции.

Первый день конференции пройдёт в формате пленарного заседания. Руководством Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказ будут даны разъяснения о системе отчётности с чёткими требованиями, которые должны выполняться предприятиями согласно Приказу №670 Министерства обороны России. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Д.В. Фесюк проконсультирует представителей ОПК о государственном регулировании цен на продукцию гособоронзаказа. Кроме того, будет проведён обзор практики рассмотрения дел о нарушениях в сфере гособоронзаказа.

Второй день конференции отведен для непосредственных консультаций заказчиков и исполнителей. Круглые столы со специалистами по закупкам и контрактации Минобороны РФ, ГК «Роскосмос» и МЧС России будут посвящены сложным аспектам применения законодательства, практическим вопросам подготовки технического задания, порядку рассмотрения заявок участников закупок, разбору вопросов представителей предприятий ОПК.

Конференция «Гособоронзаказ. Заказчик-исполнитель-продукция» проводится уже в третий раз, став авторитетной площадкой для общения представителей властных структур и профессионалов ОПК.