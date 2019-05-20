Зеленский о прекращении огня в Донбассе: «Готов на всё»

Киев, , 12:12 — REGNUM Первоочередной задачей является прекращение огня в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая с трибуны Верховной рады во время церемонии инаугурации.

«Меня часто спрашивали: На что я готов ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё», — заявил он.

Зеленский добавил, что готов пожертвовать своими рейтингами и своей должностью, чтобы наступил мир.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ обстреляли Территорию ЛНР из миномётов калибра 120 мм и 82 мм, а против ДНР применили крупнокалиберные 122-мм гаубицы.

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