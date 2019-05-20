Если бы в 80-х главой США был Сандерс, СССР «был бы жив» — сенатор Грэм

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Сенатор Берни Сандерс, ныне один из топовых претендентов на пост президента США, относился к СССР совсем иначе, чем это было принято во время Холодной войны, полагает влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В своем твиттере Грэм обсуждает публикацию в журнале Politico, где описывается впечатление журналиста от просмотра многих часов видеозаписей, сделанных во время визита Сандерса в СССР в 1988 году.

На съемке, рассказывает издание, можно услышать, как Сандерс «превозносит достоинства советской жизни и культуры»:

«Видео также рисует более полную картину причину того, почему Сандерс отважился встать на землю врага № 1 Америки в разгар Холодной войны, антивоенный идеализм, который подпитывал его путешествие, и что он нашел, когда добрался туда».

А там он нашел «святыни Ленина повсюду», юмор, и «милейшего мэра» из всех, которых когда-либо встречал: городского главу Ярославля.

Из этих записей Линдси Грэм делает решительный вывод:

«Берни говорит, что его визит был основан на его желании изменить американскую внешнюю политику. Если бы Берни Сандерс, а не Рональд Рейган, был бы президентом в 80-х, СССР до сих пор был бы жив и здоров».

По мнению законодателя, история 30-летней давности ставит и актуальные вопросы перед современниками:

«Мы действительно хотим, чтобы Берни Сандерс вел переговоры с коммунистическим Китаем в качестве нашего президента?»

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным соцопросов, Сандерс занимает второе место среди кандидатов, объявивших о намерении выдвигаться на президентских выборах-2020. Первое место — у Джо Байдена.