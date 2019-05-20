Зеленский сразу перешёл в наступление на политическую систему — эксперт

Киев, , 11:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «перешёл в наступление» на политическую систему, призвав правительство уйти в отставку и объявив роспуск парламента. Об 20 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Руслан Бортник.

«Главное, что Зеленский сразу перешёл в наступление на политическую систему, что он, в принципе, и обещал. Он сразу призвал правительство сложить полномочия и написать заявления на увольнения, огласил о досрочных парламентских выборах. Ждём указа президента, ждём его кадровые предложения», — сказал Бортник.

Он считает, что Зеленский продемонстрировал крайне негативное отношение к действующему правительству и парламенту.

«Были надежды, что Зеленскому и его окружению удастся договориться, чтобы он не так резко ломал политическую систему. К парламенту у президента есть ещё целый ряд требований… Отношение Зеленского к правительству и парламенту крайне негативное. Он демонстрировал это во время всего своего выступления… Фактически он поставил парламент в позу виновного за все, что происходит в стране», — добавил Бортник.

Эксперт прогнозирует, что после такого выступления в парламенте Зеленский попадет под огромное давление со стороны политиков и медиа.

«Он фактически вступил в конфликт с нашей политической системой. Против него начнут активно работать оппоненты, медиа. Он почувствует такое давление, которого он даже не чувствовал во время избирательной кампании. Это давление будет умножаться на проблемы с формированием новой команды», — считает Бортник.

Он также считает, что Зеленский начал парламентскую кампанию.

«Сегодня мы наблюдаем очень рискованную стратегию от нового президента. Он говорил очень важные вещи: о мире, о том, что он готов на всё ради мира. Он сказал важные вещи о переформатировании политической системы. Он пытался объединить всех украинцев, говоря о том, что сегодня мы все победили на выборах, мы все гибнем на Донбассе, мы все переселенцы, мы все вместе должны строить эту страну. Очень высокая нота. Для президента и его команды, это часть парламентских выборов, часть кампании «Слуги народа», — подытожил Бортник.

Как сообщало, президент Зеленский заявил, что главная задача — прекращение огня в Донбассе.

Он также объявил о роспуске парламента и призвал правительство подать в отставку.