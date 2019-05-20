Министр экономического развития РФ проводит совещание в Туве

Кызыл, , 11:48 — REGNUM В Туве сегодня, 20 мая, проходит выездное совещание с участием правительственной делегации во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Уточняется, что это совещание является расширенным. В ходе мероприятия подводятся итоги визита федеральных чиновников в Туву.

В правительстве региона напомнили, что 27 марта 2019 года под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева состоялось отдельное совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Тувы. Медведев поручил в оперативном порядке разработать комплекс мер по ускоренному социально-экономическому развитию региона. Также он велел решить все вопросы по началу строительства железной дороги Кызыл — Курагино. Куратором Тувы от правительства РФ стал Максим Орешкин.

Добавим, строительство железной дороги Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край) планируют начать в 2019 году. Пока Тува является один из немногих регионов России, где до сих пор нет железнодорожного сообщения. В дальнейшем планируется продолжение дороги с выходом на Монголию и Китай. Генподрядчиком строительства определено ОАО «Российские железные дороги». Предварительный размер инвестиций в проект — около 130 млрд рублей, сроки работ — около пяти лет. Протяженность линии Кызыл — Курагино составит более 400 км.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол подчеркнул, что будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест на стадии строительства дороги, ещё около 4 тысяч — на её обслуживании. Доходы бюджета в примерных оценках — не менее 15 млрд рублей в год.

Напомним, министр экономического развития России прибыл с рабочим визитом в Кызыл 18 мая. Под его руководством в республике работала команда в составе почти 80 человек из федеральных министерств. 18 мая Орешкин и Кара-оол посетили Элегестское угольное месторождение. Проект его освоения представил гендиректор ТЭПК Руслан Байсаров. 19 мая чиновники работали, разделившись на отраслевые группы.

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