Армения повысила уровень присутствия на инаугурации президента Украины

Ереван, , 11:45 — REGNUM На церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского Армению представит вице-премьер страны Тигран Авинян. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Церемония официального вступления в должность нового президента Украины пройдет сегодня, 20 мая, в Киеве.

Напомним, что на церемонии инаугурации президента Украины Петра Порошенко 7 июня 2014 года Армения была представлена на уровне министра образования и науки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

«Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины! Уверен, что на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень во благо нашим народам! Желаю вам успеха!», — написал Пашинян на своей странице в Twitter на украинском языке.