Найроби, , 11:42 — REGNUM Власти Кении и ЮАР подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым уроки языка суахили будут введены в систему образования ЮАР, передает газета Mtanzania.

Со стороны Кении меморандум подписал министр образования Джордж Магоха, со стороны ЮАР — министр начального образования Ангелина Матсие Мотшекга.

Магоха заявил, что подписанный меморандум станет стимулом для развития взаимоотношений между Кенией и ЮАР. Язык суахили, в свою очередь, станет ресурсом для установления дружеских взаимоотношений между гражданами двух стран. По его словам, многие граждане Кении обучаются в вузах ЮАР.

Мотшекга отметила, что около 40% школьников в ЮАР изучают язык суахили. По ее словам, подписанный меморандум предоставит большему числу школьников возможность выбирать для изучения язык суахили вместо французского или португальского.

Язык суахили является государственным в Кении, Танзании и Уганде. Также язык распространен в Руанде, Бурунди, ДР Конго, Сомали, на Коморских островах, в Мозамбике, Малави и Омане. Всего на нем говорят около 100 миллионов человек.