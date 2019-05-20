Министр обороны Украины ушёл в отставку

Киев, , 11:37 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление об отставке. Документ опубликован 20 мая на официальной странице министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Это произошло вскоре после церемонии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей инаугурационной речи Зеленский потребовал от Верховной рады отправить в отставку министра обороны, генерального прокурора Украины и главу СБУ. Отметим, что министра внутренних дел Арсена Авакова Зеленский уволить не призывал.

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Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак также опубликовал заявление об отставке.

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