Чиновники в Ираке обеспокоены желанием вооружить жителей Ниневии

Багдад, , 11:29 — REGNUM Иракские чиновники провинции Ниневия выразили обеспокоенность относительно желания властей вооружить местных жителей. Об этом 19 мая сообщает Kurdistan24 со ссылкой на свои источники.

Глава района Синджар Махма Кхалил отметил, что подобное решение, вероятно, является не самым лучшим способом улучшить ситуацию с безопасностью в регионе, так как это пошлет не самый лучший сигнал стране и региону Ближнего Востока.

Причиной беспокойства местных чиновников стала вероятность того, что вооруженные граждане начнут соперничество за сферу влияния друг с другом, что может перерасти в вооруженные столкновения.

Напомним, решение Багдада о вооружении местного населения провинции Ниневия вызвано участившимися нападениями боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе.

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