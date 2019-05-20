Очередное заседание ПА ОДКБ пройдет осенью в Ереване

Бишкек, , 11:19 — REGNUM Очередное заседание ПА ОДКБ состоится осенью 2019 года в Ереване. Такое предложение поддержал Совет ассамблеи.

«Хочу предложить… провести очередное заседание Совета и 12-е пленарное заседание ПА ОДКБ осенью этого года в Армении. Если не будет возражений, тогда такое решение примем», — сказал спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на заседании совета.

Ориентировочно заседание может пройти в октябре-ноябре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 мая Володин как глава ПА ОДКБ проведет заседание Совета организации. В числе вопросов повестки — ситуация, складывающаяся в регионах, которые прилегают к зоне ответственности ОДКБ.