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Зеленский предложил правительству уйти в отставку

Политика

Правительство Украины является главной проблемой Украины

Зеленский предложил правительству уйти в отставку
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 20 мая 2019, 11:17 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству самостоятельно уйти в отставку. Об этом он заявил 20 мая с трибуны Верховной рады во время церемонии инаугурации.

«Хочу процитировать американского актёра, который стал классным американским президентом: «Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы», — заявил он под неодобрительный гул присутствующих.

Зеленский отметил, что правительство ошибается, когда говорит, что ничего не может сделать.

«Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — заявил он.

Напомним, 20 мая в Киеве завершилась церемония инаугурации нового президента Украины. Владимир Зеленский вступил в должность и первым делом заявил о досрочном роспуске Верховной рады.

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