Вопрос Путину и кто устроил пожар на базе спецназа: неделя в Чувашии

Наталия Николаева, , 13:03 — REGNUM

Минувшая неделя в Чувашии отличилась серией резонансных событий, которые могут изменить ход политической конфигурации в республике, где в 2020 году должны пройти плановые выборы главы региона. В центре событий в очередной раз оказалась «золотая молодёжь» — дети высокопоставленных персон, которые в текущих условиях становятся «инструментами в информационной войне». В этот раз в скандал из-за сына, занимающего пост замминистра юстиции, оказался втянут министр внутренних дел по Чувашии Сергей Неяскин. В прессе продолжают смаковать февральское происшествие с участием сына главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, получив информационный повод в виде начавшихся судебных разбирательства — по мнению экспертов, это даёт основания сделать вывод о попытке выбить сити-менеджера из числа возможных кандидатов на пост главы Чувашии.

«Золотая молодёжь» в Чувашии

«Болезнь понтов и желания выделиться» среди сверстников становится приметой времени молодого поколения и «кармой для родителей», пропадающих на работе и занимающих высокие посты. На неделе стало известно о том, что ещё в начале мая в чебоксарском Заволжье на учебно-тренировочной базе отряда «Гром» произошёл пожар. Происшествие примечательно не только тем, что произошло на объекте, охраняемом от глаз гражданских лиц. По данным местных СМИ, в тот момент здесь якобы находился сын главного полицейского Чувашии Сергея Неяскина — Дмитрий Неяскин, который в феврале 2019 года стал заместителем министра юстиции Чувашии.

«Возгорание было, мы эту информацию подтверждаем. Возгорание произошло вечером 2 мая на территории учебно-тренировочной базы отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии, расположенного на территории Заволжья. Пострадавших нет, бревенчатое здание сгорело.

По данному факту оперативно-разыскной частью собственной безопасности МВД по Чувашской Республике проводится служебная проверка. Причина возгорания устанавливается, предварительно — короткое замыкание», — сообщил ИА REGNUM руководитель пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин.

О том, находился ли в ту ночь на базе «Грома» сын министра, в ведомстве комментариев не дают. Происшествие стало обрастать слухами и домыслами, в том числе пикантного характера. В этих условиях глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков направил обращения в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой провести проверки и разобраться, что же на самом деле произошло на базе отряда «Гром».

Между тем новый виток получило уголовное дело в отношении сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев»). По данным местных СМИ, с потерпевшими достигнуто мировое соглашение, выплачена компенсация ущерба — 300 тыс. рублей одному из потерпевших, другим — по 50 тыс. рублей. В настоящее время идёт суд, очередное судебное заседание назначено на 22 мая. Напомним, парня задержали в ночь с 8 на 9 февраля 2019 года, при этом видео задержания оперативно появилось в интернете чуть ли не спустя несколько часов. На момент прибытия полицейских молодые люди находились в лимузине. Следствие считает, что сын главы администрации ударил полицейского и избил двух парней.

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Напомним, что в мае 2018 года в центре скандала из-за молодёжной драки оказались сыновья главы Чувашии Михаила Игнатьева и сенатора Вадима Николаева. В ходе разбирательств выяснилось, что сын первого лица республики разнимал драку. В ноябре 2018 года стало известно, что на несовершеннолетнего сына чувашского сенатора завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Следствие полагало, что в ночь с 12 на 13 июня 2018 года обвиняемый, находясь у одного из домов по улице Водопроводной в городе Чебоксары, в ходе ссоры с малознакомым ровесником ударом кулака сломал челюсть. В 2019 году приговор мирового суда был смягчен — вместо полугода ограничения свободы, назначенного судом первой инстанции, парню определили пять месяцев аналогичного наказания.

«Логично, что каждый родитель хочет, чтобы его дети были самостоятельными, успешными, влиятельными. Если раньше высокие руководители зачастую отправляли детей за границу и их проступки могли замалчиваться, то сейчас все и всё — на виду, откупиться или замять дело крайне сложно. Со сверхдостатком и властью приходят искушения: продвигая детей на большие посты, пичкая деньгами или даря дорогие машины, нужно понимать, что появляется соблазн выделиться и возвыситься среди сверстников, показать, как говорит молодёжь, свою крутизну и понты. И это бич времени, болезнь времени.

Вечно занятые на работе высокие чины, занимаясь карьерой, не могу уделять много времени воспитанию собственных «золотых» детей, заниматься внутрисемейными вопросами. Сегодня ты выигрываешь в карьере, но завтра эту карьеру могут развалить собственные дети, которые становятся инструментом информационной войны за посты и должности. Когда нельзя добраться до самих «отцов», то отыгрываются на детях. Пример тому — Алексей Ладыков, молодой, энергичный, не провальный, ситуацию с сыном которого уже не раз использует против него федеральная пресса. В отличие от команды главы Чувашии Михаила Игнатьева, у него многое получается, и он становится опасным, потому что может расцениваться не только как кандидат на пост премьера, но и выше», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

О чём чувашский студент просил Путина

Алексей Федоров из Чувашского госуниверситета вместе с Полиной Шлапаковой из МГУ выступили от молодёжи на встрече президента Владимира Путина с молодыми учёными и получателями мегагрантов, пишет «Коммерсантъ». Чувашский студент в своём выступлении «повторил идею из письма», ранее составленного участниками встречи, предложив распространить действие президентских грантов не только на бакалавриват, но и на магистратуру.

«Чтобы можно было как следует отучиться, а потом уже заниматься вплотную научной работой. Это мое предложение. Я считаю, что это правильно!» — последнюю фразу он прибавил, конечно, для того, чтобы предложение прозвучало еще более веско, говорится в публикации.

Владимир Путин сказал, что «наши мнения совпали», отметив, что «надо будет внести изменения, наверное, в бюджет в осеннюю сессию уже, когда у нас будет корректировка». Издание уточняет, что президент «хотел сказать, что никто не пострадал, но беспокойный Алексей Федоров добавил»:

— В этом году будет уже первая волна 1 сентября, и я хочу поступать и продолжать обучение!

— Поступайте смело,— заверил его господин Путин.

— Так точно! — проговорился Алексей Федоров.

Следующий грантополучатель, Александр Лазарев из МГТУ имени Баумана, оказался вроде более разумен. Сначала казалось, что он решил не просить денег, но потом выяснилось, что «тут боролись за возможность уже не просто выигрывать гранты, а без хлопот получать деньги до тех пор, пока у гранто… нет, элементарных деньгополучателей не появится лаборатория мирового уровня».

Фаната ЦСКА оштрафовали за разжигание ненависти

Фаната московского ЦСКА из Новочебоксарска осудили за разжигание ненависти к другому московскому клубу — «Спартаку». Ему инкриминировали ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») за сборник стихотворений, посвящённых любимой футбольной команде, но оказавшихся обидными для фанатов «Спартака». Болельщики последних подали в суд на поэта. Было заведено административное дело, суд оштрафовал на 10 тыс. рублей. Решение суда первой инстанции обжалуется в Верховном суде Чувашии.

Протестная неактивность

Чувашия попала в группу регионов с низким уровнем протестной активности («зелёная зона»). По оценке «Института региональной экспертизы», республика заняла 82-е место. В исследовании отмечается, что низкий уровень протестной активности не всегда означает отсутствие социально-экономических и/или политических проблем. Очень часто это определяется сложившимся типом политической культуры и типом политического режима, сформировавшимся в той или иной региональной политике.

«В частности, замечено, что жёсткие, авторитарные региональные политики гасят протест при помощи силовых методов. Определить потенциал протеста в этом случае представляется довольно непросто», — говорится в исследовании.

Бедные жители, богатые чиновники

Чувашия вошла в число антилидеров по доле бедного населения. По данным Чувашстата, среди регионов Поволжья больше всего бедного населения — в Марий Эл: доходы 21,5% жителей не превышают величины прожиточного минимума. В группе аутсайдеров также Мордовия (18,4%) и Чувашия (18,3%).

Согласно данным статистики, каждого десятого жителя Чувашии можно отнести к категории самых бедных: менее 7 тыс. рублей ежемесячно получает 10,6% населения (в 2017 году — 11%). От 7 до 10 тыс. рублей дохода имеет 14,6% населения (в 2017 году — 15%). Наибольшая доля населения, как и в 2017 году, получает от 10 до 19 тыс. рублей — такой заработок имеют 39,6% жителей. Богатых в Чувашии стало больше: по итогам 2018 года свыше 45 тыс. рублей дохода отмечено у 3,7% населения республики, в то время как в 2017 году их было 3,5%. От 27 до 45 тыс. рублей получают 13,3% населения (в 2017 году — 12,9%).

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К категории богатых жителей можно отнести членов правительства. Согласно представленным данным, больше всех — 5,97 млн рублей — заработал полпред Чувашии Петр Чекмарев, который назначен на этот пост в 2019 году. Это больше, чем смог заработать на своём посту глава республики Михаил Игнатьев (5,415 млн рублей) даже с учётом «компенсации на неиспользованный отпуск за четыре года». На втором и третьем местах по уровню дохода — премьер-министр Иван Моторин (4,472 млн рублей) и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев (3,96 млн рублей). Доходы выросли практически у всех членов правительства (без учёта вновь назначенных), больше всего — на 1,13 млн и 977 тыс. рублей — у Моторина и Васильева. Заработок снижен только у министра юстиции Натальи Тимофеевой.

По простым арифметическим подсчётам, ежемесячный доход Чекмарева по основному месту работы в прошлом году составлял 497 тыс. рублей, Игнатьева — 451 тыс. рублей, Моторина — 373 тыс. рублей, Васильева — 330 тыс. рублей.

Между тем убыль населения растёт. Поэтому бедных в республике, вероятно, станет ещё меньше. В Чувашии рождаемость в I квартале сократилась на 11,7%, смертность снизилась на 3,9%. Число умерших превысило число родившихся на 34,1%. Прирост населения среди муниципальных образований отмечен только в Чебоксарах.

Новый иск на китайского инвестора

В Чувашии на китайского инвестора, заявившего о вложении 10 млрд рублей в строительство агропарка, подают иски местные компании. «Руском» потребовало арестовать денежные средства ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» и взыскать свыше 30 млн рублей в связи с «ненадлежащим исполнением обязательств по оплате стоимости земельных участков». В апреле суд отказал в удовлетворении заявления, а уже в мае принял новый иск — от подрядчика работ по расчистке «СУ-56», который просит взыскать около 25 млн рублей.

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Фигурант дела о медицинском картеле отказался от иска

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску общества «Дженерал Медикал Системс», пытавшегося обжаловать решение УФАС, признавшего компанию участником картельного сговора при поставке медоборудования. Причиной стал отзыв иска самим истцом. В рамках слушаний выяснилось, что с марта 2019 года компания находится в процессе ликвидации.

Подробнее: Дело о нижегородском медицинском картеле: фигурант отказался от обжалования

Данная компания учреждена в ноябре 2009 года, единственным владельцем и директором является Анна Шашкова. Примечательно, что с марта 2019 года она вышла из состава собственников компании «Инлаб-Чебоксары», работающей в сфере оказания медуслуг. Покинул ряды собственников после начала антимонопольного скандала и второй совладелец — Павел Харитонов, владеющий нижегородским «Медстаркомом», что имеет тот же вид деятельности, что и «Дженерал Медикал Системс». Единственным собственником чебоксарской компании стала Ирина Пологова.

Лоты по делу «Чувашавтотранса» дешевеют

В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» уценили имущество. На 11,1% подешевели две автоколонны: начальная цена продажи Мариинско-Посадской автоколонны №5 снижена с 4 016 825 рублей до 3 615 142,5 рублей, имущество Цивильской автоколонны с 10 835 817 до 9 752 235,3 рублей.

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Следует полагать, что снизится стоимость и главного пятиэтажного административного здания предприятия, расположенного в центре Чебоксар: на прошедших торгах желающих его приобрести не нашлось, а уже на следующем собрании кредиторов будут повторно обсуждать условия продажи. Напомним, ранее начальная цена лота была определена в сумме 90 972 600 рублей, на повторных торгах он подешевел на 9 097 260 рублей (или на 10%) и цена составила 81 875 340 рублей. Ранее административное здание, построенное в 1978 году, несколько раз безуспешно выставлялось на торги: сначала за 89 734 745,76 рубля, при повторной продаже его уценили до 76 274 533,9 рубля.

Вертолёты для пациентов

В Чувашии в 2020 году начнут курсировать вертолеты санитарной авиации. Об этом на пресс-конференции с государственными СМИ заявил глава минздрава республики Владимир Викторов. По его словам, сейчас ведутся переговоры по закупке летательных аппаратов и организации посадочных площадок — всего их будет шесть. В министерстве заявляют, что тем самым будут «обеспечивать доступную медицинскую помощь в труднодоступных местах Чувашской Республики».

Убитая школьница, труп в чемодане, утонувший ребёнок

В Яльчикском районе Чувашии выясняют обстоятельства убийства 15-летней девочки, которая найдена мёртвой в пруду на окраине районного центра. По данным следствия, у девочки обнаружены «телесные повреждения в области головы, свидетельствующие о криминальном характере ее смерти». Под подозрение попал её знакомый, который не отрицает своей вины.

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В Чебоксарах завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, ранее судимого за двойное убийство и теперь обвиняемого в убийстве своей супруги. Следствие полагает, что он задушил жену, труп положил в чемодан и закопал в лесополосе в центре города, рядом с заливом. Известно, что накануне убийства обвиняемый узнал о том, что супруга планирует обратиться в суд с иском о расторжении брака и взыскании алиментов. Также он без её ведома продал автомобиль, находящийся в её собственности, а на вопросы жены в дальнейшем отвечал, что машина якобы находится в автосервисе. У пары остались двое малолетних детей.

С наступлением кратковременной жары в Чувашии произошёл первый несчастный случай на воде, в результате которого один ребёнок погиб, второго удалось спасти. ЧП произошло в одной из деревень в Яльчикском районе, где шестилетние дети поехали кататься на велосипеде и скрылись с глаз родителей. В ходе поисков их обнаружили в реке.

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Новые массовые «минирования» в Чебоксарах

За пять дней в Чебоксарах прошли две волны «минирования». 18 мая от анонимных лиц угрозы взрывов получили железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт, торговые центры «Каскад, «Мадагаскар» и другие. Все вызовы оказались ложными. Оперативными службами в общей сложности эвакуировано более 5 тысяч человек. После завершения всех проверочных работ транспортные узлы и торговые центры продолжили работу в обычном режиме», — говорится в сообщении. 13 мая в связи с сообщениями о «минировании» проводились проверки в торговых центрах Чебоксар, подозрительных устройств не обнаружено.

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Напомним, ранее аналогичные сообщения в Чебоксарах были зарегистрированы 12−14 апреля. Всего за три дня информация о якобы заложенных бомбах поступила на электронные адреса 18 учреждений, ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам ложных заявлений о готовящихся терактах возбуждены уголовные дела. Министерство Чувашии по делам ГО и ЧС призывает граждан «не поддаваться панике, быть бдительными к анонимным звонкам и подозрительным предметам».