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На Урале экс-спикер гордумы проиграл апелляцию в суде

Политика

Нарушений в решении не найдено

Екатеринбург, 20 мая 2019, 11:11 — REGNUM  В Екатеринбурге Свердловский облсуд отклонил апелляцию, с которой обратился бывший председатель думы Среднеуральска Андрей Касьяненко. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облсуда.

Председатель гордумы был снят с должности 27 сентября 2018 года. Часть депутатов добивалась включения этого вопроса в повестку заседания с 2017 года. К заседанию 27 сентября в повестке было 16 вопросов, но тот, на котором настаивали депутаты, так и не включили. Одна из депутатов посчитала, что спикер нарушил регламент.

После рассмотрения повестки Касьяненко, секретарь заседания, часть депутатов и приглашённые лица удалились. Но оставшиеся в зале девять из 14 народных избранников продолжили заседание с одним вопросом — о досрочной отставке спикера. Это решение было принято единогласно.

Основанием для отставки Касьяненко депутаты назвали неоднократное невыполнение своих обязанностей и нарушения регламента думы. Теперь уже экс-председатель обратился в Верхнепышминский городской суд и попросил признать это решение незаконным. Но ему было отказано.

Суд пришёл к выводу. что при принятии решения на заседании был необходимый кворум. Кроме того, регламент думы не был нарушен, повестку с единственным вопросом внесли в соответствии с регламентом, процедура заседания была соблюдена, а решение приняли при наличии соответствующих оснований.

После отклонения апелляции Свердловским облсудом решение суда нижестоящей инстанции вступило в силу.

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Политические конфликты на Урале
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