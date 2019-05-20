Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Зеленский призвал чиновников не вешать в кабинетах его портрет

Политика

Вместо портрета президента госслужащим стоит повесить портреты своих детей

Киев, 20 мая 2019, 11:10 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вешать его изображения в своих кабинетах. Об этом он заявил 20 мая во время инаугурационной речи в стенах Верховной рады.

Он отметил, что президент — это не икона и не идол.

«Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решение смотрите им в глаза», — предложил Зеленский.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил о досрочном роспуске Верховной рады и попросил парламентариев принять ряд первоочередных решений, в частности закон о снятии депутатской неприкосновенности, новый избирательный кодекс, а также вернуть статью о незаконном обогащении чиновников.

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