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Переговоры в Судане закончились решением о проведении новых встреч

Политика

Пока не будет достигнуто соглашение

Хартум, 20 мая 2019, 11:08 — REGNUM  Представители военного правительства Судана и гражданской оппозиции по итогам прошедших переговоров согласились проводить дополнительные встречи до тех пор, пока конфликт не будет улажен, сообщает 20 мая Anadolu Ajansi.

Ранее в понедельник, 20 мая, стороны возобновили контакты, целью которых является создание условий для передачи власти гражданским лицам.

«Обе стороны договорились вести переговоры до окончательного достижения соглашения», — говорится в заявлении переходного правительства, срок полномочий которого составляет три года.

По итогам встречи также было принято решение об изучении последствий недавних столкновений между военными и демонстрантами, в ходе которых погибли шесть человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года, вызванные решением правительства увеличить цены на хлеб. Воспользовавшись кризисом, военные свергли и арестовали президента страны Омара аль-Башира, однако беспорядки продолжились.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане возобновились переговоры военного правительства и оппозиции

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