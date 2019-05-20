Премьер-министр Казахстана и президент Армении обсудили развитие торговли

Нур-Султан, , 11:05 — REGNUM Казахстанско-армянская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству придаст серьезный импульс в отношениях между двумя странами. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Премьер-министр республики Аскар Мамин встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, прибывшим в Нур-Султан для участия в XII астанинском экономическом форуме.

Стороны отметили, что страны готовы к дальнейшему увеличению взаимных поставок и расширению торговли в области химической промышленности, машиностроения и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Армен Саркисян обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли. Стороны отметили, что странам необходимо увеличить взаимный товарооборот.

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