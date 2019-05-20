Понедельник, 20 Мая 2019 года
11:06:11 МСК

Премьер-министр Казахстана и президент Армении обсудили развитие торговли

Политика

Премьер-министр Казахстан Аскар Мамин встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном

Нур-Султан, 20 мая 2019, 11:05 — REGNUM  Казахстанско-армянская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству придаст серьезный импульс в отношениях между двумя странами. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Премьер-министр республики Аскар Мамин встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, прибывшим в Нур-Султан для участия в XII астанинском экономическом форуме.

Стороны отметили, что страны готовы к дальнейшему увеличению взаимных поставок и расширению торговли в области химической промышленности, машиностроения и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Армен Саркисян обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли. Стороны отметили, что странам необходимо увеличить взаимный товарооборот.

Читайте также: Казахстан и Армения планируют укрепить экономические связи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить