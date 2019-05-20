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Посол Бангладеш в Турции высоко оценил отношения между странами

Политика

Страны объединяет культура и история

Анкара, 20 мая 2019, 10:51 — REGNUM  Посол Бангладеш в Турции Аллама Сиддики высоко оценил отношения между двумя странами, охарактеризовав их как братские, сообщает 20 мая Anadolu Ajansi.

«Дружба между нашими странами укоренена глубоко в нашей истории и культуре», — подчеркнул дипломат, выступая на благотворительном ужине в столице государства, городе Анкаре.

Сиддики также отметил тесное сотрудничество между государствами в сфере культуры, политики, торговле, экономике и обороне. На мероприятии присутствовали политики, чиновники, сотрудники дипломатических ведомств.

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