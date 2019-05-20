В Тюменской области жители Тобольска требуют мэра-земляка

Тобольск, Тюменская область, , 11:23 — REGNUM Жители тюменского города Тобольска требуют, чтобы главой города был избран тоболяк. Выборы главы города состоятся 28 мая. Заявки на участие подали четыре человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нового главу города изберут депутаты местной думы 28 мая из кандидатов, отобранных специальной комиссией. По сообщению гордумы, на сегодня стать мэром Тобольска пожелали четыре кандидата — директор ООО «Полиглот» Григорий Избенко, предприниматель Тимур Темуркаев, депутат городской думы Михаил Никитин и заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. Последнего наблюдатели называют самой вероятной кандидатурой на пост главы Тобольска. Что не устраивает тоболяков, которые создали петицию, опубликованную в группе «Типичный Тобольск».

«В ожидании назначения нового главы администрации нашего города, хотим на этой должности видеть тоболяка. Много лет эту должность у нас занимают приезжие люди. Это очень беспокоит нас. Нам нужен человек у которого жизнь связана с нашим городом, у которого здесь дом, семья, растут дети, у которого здесь будущее. Человек который душой болеет за родной Тобольск», — обратились тоболяки публично к депутатам гордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава Тобольска Владимир Мазур ушёл с поста в связи со сменой места работы 30 апреля 2019 года. Временно исполняет обязанности мэра города первый заместитель главы Яна Зубова.

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