Выдача российских паспортов в Приднестровье решает несколько задач

Москва, , 10:34 — REGNUM Российская политика на постсоветском пространстве предполагает активную защиту русского мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Понятно, что появление Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНД), Приднестровья и Южной Осетии произошло при участии Москвы. Соответственно, российское руководство несет ответственность за жителей этих территорий», — считает эксперт.

По его мнению, политика по предоставлению российского гражданства решает несколько задач. Среди них превалируют, безусловно, геополитика, однако есть и внутриполитическая задача: увеличение численности населения, многие из которых имеют российскую идентичность.

«Не уверен, что такая политика правильна, однако российское руководство последовательно и системно работает в этом направлении. Если инициатива по получению жителями Приднестровья российского гражданства будет иметь успех, у Москвы будет больше оснований заниматься защитой этих территорий», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Ярошук («Единая Россия») заявил, что решение о выдаче жителям Приднестровья российских паспортов будет принято правительством РФ в ближайшее время.

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