СМИ Германии с восторгом восприняли крах правящей коалиции в Австрии

Берлин, , 10:36 — REGNUM Германские средства массовой информации с удовлетворением и даже с восторгом комментируют крах правящей коалиции в соседней Австрии. Газеты рекомендуют канцлеру Австрии Себастьяну Курцу и другим европейским лидерам в будущем не повторять опыта сотрудничества с правыми партиями.

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Канал n-tv опубликовал фоторепортаж под титулом «Конец зловещей коалиции», рассказывающий о полутора годах сотрудничества Австрийской народной партии с Австрийской партией свободы (FPÖ).

Газета Die Welt пишет, что австрийская коалиция Курца была «интересной попыткой одомашнить правых популистов», но она, к счастью, не удалась. «Это была попытка одомашнить и вовлечь как политическую силу в политику реформ правых популистов, которые угрожали стать самой сильной партией в Австрии», — пишет издание. В подобном ключе высказываются и другие газеты.

Отстранение FPÖ от власти Die Welt называет шансом для маленьких либеральных партий, а также для главной оппозиционной силы Австрии — Социал-демократической партии. Газета призывает Курца перестать недооценивать лидера социал-демократов Памелу Рэнди-Вагнер и вернуться к своему прежнему состоянию, какое он демонстрировал на посту министра иностранных дел — «к определенному смирению» и «рыхлости».

"Больше рынка, больше шансов, больше процветания. (…) В конце концов, речь всегда идет только о том, чтобы сделать политику и экономику настолько успешными, чтобы не было места для изоляции, национализма и нелиберализма», — заключает Die Welt.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая вице-канцлер Австрии, лидер FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за обвинений в заключении тайной сделки с русским олигархом на Ибице в 2017 году. Себастьян Курц объявил о внеочередных парламентских выборах в стране. Он также предположил, что скандал мог быть заказан социал-демократами.

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