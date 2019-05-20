Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Договор об основах отношений между РФ и Доминикой внесен в Госдуму

Политика

Развитие взаимовыгодного сотрудничества

Москва, 20 мая 2019, 10:29 — REGNUM  Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Содружеством Доминики внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Предусматривается, что стороны будут сотрудничать в рамках ООН, региональных и международных организаций и форумов в целях содействия укреплению мира, стабильности и безопасности, обеспечивая основу для социально-экономического развития и процветания своих народов.

В соответствии с договором стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в торговой, экономической, социальной, культурной, образовательной и спортивной сферах, в сфере здравоохранения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия транснациональной организованной преступности.

Договор подписан в Нью-Йорке 28 сентября 2018 г.

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Внешняя политика России
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