Договор об основах отношений между РФ и Доминикой внесен в Госдуму

Москва, , 10:29 — REGNUM Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Содружеством Доминики внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Предусматривается, что стороны будут сотрудничать в рамках ООН, региональных и международных организаций и форумов в целях содействия укреплению мира, стабильности и безопасности, обеспечивая основу для социально-экономического развития и процветания своих народов.

В соответствии с договором стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в торговой, экономической, социальной, культурной, образовательной и спортивной сферах, в сфере здравоохранения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия транснациональной организованной преступности.

Договор подписан в Нью-Йорке 28 сентября 2018 г.