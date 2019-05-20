Договор об основах отношений между РФ и Белизом внесен в Госдуму

Москва, , 10:26 — REGNUM Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Белизом внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Договор призван способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Белизом в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес.

В частности, договором устанавливается, что стороны будут развивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов, разрешения споров мирными средствами, невмешательства во внутренние дела государств, а также других общепризнанных принципов и норм международного права.

Документ пописан в Нью-Йорке 25 сентября 2018 г.