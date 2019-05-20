Петербургские журналисты разбили телевизоры под музыку Земфиры

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Несколько петербургских журналистов, объединившихся в творческую группу «Ансамбль «Мариинский», записали новый музыкальный видеоклип, посвященный политической и медийной жизни Северной столицы.

Материалом для авторов клипа стали неутешительные для Петербурга итоги минувшей снежной зимы и набирающая обороты кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга, которая непосредственно отражается в деятельности городских СМИ.

Участники съемок в финальном эпизоде клипа весьма экспрессивным образом высказали своё отношение к телевизионной стороне политической хроники Петербурга, разбив несколько старых телевизоров.

Клип под названием «ПМВБ — Прости меня, врио Беглов» создан на музыку хита Земфиры «Прости меня моя любовь» — заглавной песни одноименного альбома певицы, вышедшего в 2000 году.

«Отдельно хотим сказать спасибо Земфире, написавшей много песен про снег и про любовь. Одному медиаменеджеру, пожертвовавшему лопату, не зная для чего. Порталу Avito, где нашлись сразу пять сломанных телевизоров. При съемках клипа экосистема Петербурга-Ленинграда не пострадала», — заявили авторы видеоклипа.

В составе ансамбля «Мариинский» — шесть молодых петербургских журналистов, которых свела вместе многолетняя работа в пуле Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В их числе — корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Это уже третья работа творческого коллектива. Первый клип в феврале 2018 года журналисты посвятили спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову. Он назывался «Позови меня в собор» и рассказывал о неутомимой борьбе спикера за передачу Исаакиевского собора в руки РПЦ.

Второй клип вышел в октябре 2018 года вскоре после того, как предыдущий губернатор Георгий Полтавченко был отправлен в отставку, а в Смольный пришел врио губернатора Александр Беглов. Видеоклип «Ты не знаешь его» намекал на то, что за семь лет правления Полтавченко многие горожане так толком и не узнали своего градоначальника.