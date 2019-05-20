В Восточном Тиморе появится завод по переработке пластиковых отходов

Дили, , 10:22 — REGNUM Восточный Тимор станет первой страной в мире, которая будет утилизировать все свои пластиковые отходы, сообщает Sindonews.

Известно, что вместе с исследовательской группой из Австралии Восточный Тимор построит завод по переработке пластиковых отходов, стоимостью 40 млн долларов США.

«Восточный Тимор подписал меморандум о взаимопонимании с австралийской компанией Mura Technological для создания некоммерческой организации Respect, которая будет запущена в конце 2020 года», — говорится в заявлении правительства Восточного Тимора.

Известно, что ежегодно более 8 млн тонн пластика утилизируется в морях. Группа Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявила, что пластиковые отходы наносят ущерб туризму, рыбной промышленности и судоходству в регионе на сумму 1,3 млрд долларов США в год.

Согласно правительственным данным, Восточный Тимор с населением всего 1,3 млн человек производит около 70 тонн пластиковых отходов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Восточного Тимора Дионисио да Коста Бабо Соареш встретился с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

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