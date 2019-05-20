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Сын кандидата в президенты США не нарушал законы Украины — ГПУ

Политика

Все дела против компании Burisma закрыты

Нью-Йорк, США, 20 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер Байден не нарушал украинские законы, работая в газодобывающей компании Burisma Group. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 16 мая в интервью американскому изданию Bloomberg.

«Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов, — рассказал он. — По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, мы не видим никаких нарушений. Компания может платить сколько угодно совету директоров».

Луценко также добавил, что все дела против Burisma Group на Украине были закрыты.

Напомним, команда действующего президента США Дональда Трампа заинтересовалась деятельностью Хантера Байдена на Украине, поскольку, существует версия, что Джо Байден специально добивался отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина, чтобы обезопасить компанию своего сына от уголовного преследования.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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