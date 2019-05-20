Выборы в Казахстане: миссия СНГ приступила к полномасштабным наблюдениям

Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Миссия наблюдателей от СНГ приступила к полномасштабному наблюдению за внеочередными выборами президента Казахстана. Об этом заявил заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский, сообщает 20 мая издание Informburo.

Замглавы исполкома СНГ встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана Бериком Имашевым, который рассказал об этапах подготовки к выборам.

Гуминский, в свою очередь, отметил, что в составе миссии от СНГ будут работать около 300 наблюдателей. По его словам, заявление на аккредитацию уже подали около 90 представителей стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая ЦИК Казахстана зарегистрировал 67 международных наблюдателей. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет закрыта 3 июня 2019 года в 18:00 по времени Нур-Султана (15:00 по Москве).

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