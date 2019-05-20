Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией Чехии

Москва, , 10:01 — REGNUM Российский самолет Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Чехии, сообщает 20 мая «Красная звезда».

«Наблюдательный полет будет выполняться в период с 20 по 24 мая 2019 года с аэродрома Открытого неба Пардубице», — сообщает издание.

Отмечается, что полет будет совершен в рамках Договора по открытому небу.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий договор был заключен в 1992 году, а действовать начал с 2002 года.

Договор, подписанный странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предусматривает проведение разведывательных полетов над территорией других стран-участниц с целью сбора информации об их войсках.

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