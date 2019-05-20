Эстония считает Украину «внешнеполитическим приоритетом»

Таллин, , 09:55 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.

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Команда Зеленского пригласила Порошенко на инаугурацию — СМИ

По его словам, Кальюлайд уже вылетела на Украину. В рамках однодневного рабочего визита в Киев глава государства поприсутствует на церемонии вступления Зеленского в должность президент Украины, а также проведёт встречу с избранным президентом.

«Украина — важный партнёр и внешнеполитический приоритет для Эстонии», — приводит портал ERR слова Куузинга.

Добавим, что на церемонию инаугурации Зеленского приглашены президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили. Делегацию Соединённых Штатов на мероприятии возглавит министр энергетики США Рик Перри. А вот Москва приглашения на инаугурацию избранного президента Украины не получила.

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Грибаускайте поедет на инаугурацию Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 мая, в Киеве состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты очень долго тянули с назначением даты вступления Зеленского в должность главы государства. Решение о дате проведения церемонии Верховная рада приняла за четыре дня до самого события —16 мая. Сам Зеленский заявил, что очень хотел бы принести присягу президента перед большим скоплением украинских граждан, глядя им прямо в глаза, но существующий регламент не даёт ему это сделать.

Напомним, согласно результатам второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. Пока ещё действующий глава Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей.